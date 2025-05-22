Ноблох — о поражении от «Далласа»: мы знали, что игра в неравных составах будет решающей

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох оценил поражение в первом матче серии финала Западной конференции с «Даллас Старз» (3:6). «Нефтяники» пропустили три гола в меньшинстве в третьем периоде, которые определили результат матча.

«Перед началом этой серии мы знали, что спецбригады будут играть в ней большую роль. Очевидно, так и произошло сегодня, когда соперник забил три гола в большинстве в третьем периоде. Даже после того, как они забили первый гол, было видно, что наши ребята чувствовали себя очень хорошо, но затем мы пропустили ещё одну шайбу, которая изменила ход игры. Соперник поймал свой ритм, а затем последовало ещё одно удаление, которое мы не смогли нейтрализовать», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.