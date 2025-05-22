Хейсканен повторил рекорд Зубова за «Даллас» по числу матчей с 2+ очками в плей-офф
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Защитник «Даллас Старз» Миро Хейсканен отметился голом и результативной передачей в первом матче серии финала Западной конференции с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3). Этот матч стал для финского игрока обороны 13-м, в котором он набирал не менее двух очков.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Нурс, Макдэвид) – 10:19 1:1 Сегин – 15:22 1:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 26:08 (pp) 1:3 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 27:48 2:3 Хейсканен (Гранлунд, Марчмент) – 40:32 (pp) 3:3 Гранлунд (Хейсканен, Сегин) – 43:49 (pp) 4:3 Дюшейн (Хинц, Рантанен) – 45:58 (pp) 5:3 Сегин (Стил, Робертсон) – 56:02 6:3 Линделль – 56:45
Таким образом, Хейсканен повторил клубный рекорд «Далласа», принадлежавший Сергею Зубову по числу матчей с двумя и более очками в плей-офф НХЛ.
Всего в 89 матчах плей-офф за карьере на счету Хейсканена 65 очков — 17 заброшенных шайб и 48 результативных передач. Сергей Зубов за карьеру сыграл в 164 матчах плей-офф НХЛ за «Даллас», «Питтсбург» и «Нью-Йорк Рейнджерс» и набрал 117 (24+93) очков.
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