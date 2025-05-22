Хейсканен повторил рекорд Зубова за «Даллас» по числу матчей с 2+ очками в плей-офф

Защитник «Даллас Старз» Миро Хейсканен отметился голом и результативной передачей в первом матче серии финала Западной конференции с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3). Этот матч стал для финского игрока обороны 13-м, в котором он набирал не менее двух очков.

Таким образом, Хейсканен повторил клубный рекорд «Далласа», принадлежавший Сергею Зубову по числу матчей с двумя и более очками в плей-офф НХЛ.

Всего в 89 матчах плей-офф за карьере на счету Хейсканена 65 очков — 17 заброшенных шайб и 48 результативных передач. Сергей Зубов за карьеру сыграл в 164 матчах плей-офф НХЛ за «Даллас», «Питтсбург» и «Нью-Йорк Рейнджерс» и набрал 117 (24+93) очков.