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Вячеслав Фетисов поздравил «Локомотив» с первой в истории победой в Кубке Гагарина

Вячеслав Фетисов поздравил «Локомотив» с первой в истории победой в Кубке Гагарина
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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поздравил «Локомотив» с первой в истории победой в Кубке Гагарина. Ярославский клуб в финальной серии оказался сильнее челябинского «Трактора» в пяти матчах.

«Поздравляю ярославцев с победой. «Локомотив» — самый стабильный клуб последних лет. Уверенно шли к победе. У них хоккейный регион, так что для всех это праздник. Молодцы! От тренера зависит многое, но не надо сбрасывать со счетов команду, того же Сашу Радулова. Он лидер «Локомотива». Всё у них сработало», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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