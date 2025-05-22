Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поздравил «Локомотив» с первой в истории победой в Кубке Гагарина. Ярославский клуб в финальной серии оказался сильнее челябинского «Трактора» в пяти матчах.

«Поздравляю ярославцев с победой. «Локомотив» — самый стабильный клуб последних лет. Уверенно шли к победе. У них хоккейный регион, так что для всех это праздник. Молодцы! От тренера зависит многое, но не надо сбрасывать со счетов команду, того же Сашу Радулова. Он лидер «Локомотива». Всё у них сработало», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.