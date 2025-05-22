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СКА и ещё пять клубов КХЛ поздравили «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина

СКА и ещё пять клубов КХЛ поздравили «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина
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Шесть клубов Континентальной хоккейной лиги поздравили «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина в своих официальных телеграм-каналах.

«Поздравляем Локомотив с победой и первым Кубком Гагарина! Уважение команде и всем болельщикам – вы это сделали! Встретимся в следующем сезоне, а пока – гуляй, Ярославль», — говорится в сообщении пресс-службы СКА.

«Ярославский бронепоезд лучше всех на льду! Поздравляем нового обладателя Кубка Гагарина», — сообщила пресс-служба «Адмирала».

«Локомотив», поздравляем с победой! «Трактор», это был отличный сезон!» — поздравила пресс-служба «Сибири».

«В КХЛ новый чемпион! Для железнодорожников это первый Кубок в истории клуба! Поздравляем, Ярославль!» — заявили в пресс-службе минского «Динамо».

«Воспитанник череповецкого хоккея Богдан Киселевич стал обладателем Кубка Гагарина в составе ярославского «Локомотива». «Локомотив» впервые в истории становится обладателем Кубка Гагарина! Наши поздравления», — говорится в сообщении пресс-службы «Северстали».

«Поздравляем нашего воспитанника Андрея Сергеева с победой в Кубке Гагарина! В прошлом сезоне Сергеев уже был близок к завоеванию Кубка, сыграв в финале. В этом сезоне трофей его!» — поздравила воспитанника клуба пресс-служба «Нефтехимика».

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