«Мужики, вы сделали это». В «Локомотиве-Кубань» поздравили ХК «Локомотив» с победой в КГ
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Пресс-служба баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» поздравила ярославский «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина. В решающем матче финальной серии хоккеисты из Ярославля обыграли челябинский «Трактор» в овертайме со счётом 2:1 (4-1 в серии).
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4) 1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5) 2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)
«Железнодорожники из Ярославля впервые в своей истории стали обладателями Кубка Гагарина! В овертайме пятого матча финальной серии до четырёх побед со счётом 2:1 был повержен челябинский «Трактор».
Мужики, вы сделали это и показали настоящий железный характер. Поздравляем!» — написала пресс-служба краснодарцев в телеграм-канале.
В четверг, 22 мая, «Локомотив-Кубань» в седьмом матче полуфинальной серии встретится с санкт-петербургским «Зенитом».
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