«Мужики, вы сделали это». В «Локомотиве-Кубань» поздравили ХК «Локомотив» с победой в КГ

Пресс-служба баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» поздравила ярославский «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина. В решающем матче финальной серии хоккеисты из Ярославля обыграли челябинский «Трактор» в овертайме со счётом 2:1 (4-1 в серии).

«Железнодорожники из Ярославля впервые в своей истории стали обладателями Кубка Гагарина! В овертайме пятого матча финальной серии до четырёх побед со счётом 2:1 был повержен челябинский «Трактор».

Мужики, вы сделали это и показали настоящий железный характер. Поздравляем!» — написала пресс-служба краснодарцев в телеграм-канале.

В четверг, 22 мая, «Локомотив-Кубань» в седьмом матче полуфинальной серии встретится с санкт-петербургским «Зенитом».