Гашек отреагировал на подписание нового контракта между чешским хоккеистом и клубом КХЛ

Чешский бывший вратарь Доминик Гашек оценил подписание нового двухлетнего контракта чешского защитника Либора Шулака с владивостокским «Адмиралом».

«Я знаю, что многие критикуют этого хоккеиста. Однако он соблюдает законы нашей страны, которые установили наши законодатели.

1. Наши депутаты и сенаторы позволяют нашим гражданам создавать ценности в стране противника, которые он (Россия) использует против нас и наших союзников.

2. Наши депутаты и сенаторы позволяют нашим гражданам импортировать рабочую силу в Россию.

Если кого-то, как и меня, беспокоит работа наших граждан в России, пожалуйста, окажите максимальное давление на наших законодателей (которых мы избрали), чтобы они установили правила — законы, которые не позволят нашим гражданам работать во вражеской стране. Долг наших законодателей — защитить общество от опасного поведения, которым является работа во вражеской стране! Наши законодатели могут установить правила, чтобы нашим людям не разрешалось там работать. Тогда наши жизни и жизни наших союзников будут в большей безопасности. И это, безусловно, наша общая цель», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

Отметим, что 31-летний Шулак выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2019 года. Защитник играл за «Северсталь», «Адмирал» и «Авангард». Всего в КХЛ чех провёл 279 матчей и набрал 131 (44+87) очко.