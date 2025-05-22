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Защитник Карпухин: в СКА я почувствовал, как растёт моё мастерство

Защитник Карпухин: в СКА я почувствовал, как растёт моё мастерство
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Защитник СКА Илья Карпухин заявил, что санкт-петербургская организация является одной из лучших в Континентальной хоккейной лиге.

– Поделитесь, почему приняли решение остаться в Петербурге?
– СКА – одна из лучших организаций в КХЛ. Это очень сильный клуб с высококлассными игроками и мощным составом. За эти полгода в СКА я почувствовал, как растёт моё мастерство. Когда играешь и тренируешься с такими мастерами, неизбежно становишься сильнее в индивидуальном плане, поэтому я рад быть частью такой организации, как СКА. Надеюсь, всё сложится успешно. Мы сделаем всё возможное, чтобы порадовать болельщиков и далеко пройти в плей-офф в следующем сезоне», — цитирует Карпухина «Фонтанка.ру».

В конце декабря 2024 года Карпухин был обменян в СКА из челябинского «Трактора». Вместе с петербургским клубом игрок обороны проиграл в первом раунде Кубка Гагарина московскому «Динамо» в шести матчах.

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