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«Ради победы нужно быть готовым на всё». Маршан рассказал, почему выбрал свой стиль игры

«Ради победы нужно быть готовым на всё». Маршан рассказал, почему выбрал свой стиль игры
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Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан высказался о своём жёстком стиле игры и заявил, что именно он помог ему устроить карьеру в НХЛ.

«Я никогда не был лучшим парнем в своей команде — это вам скажет любой. Мои одноклубники всегда были лучшими игроками в команде. Когда мы становились старше, они получали всё внимание в юниорских командах. Я никогда не забуду, как в 12 лет наш тренер произнёс речь в раздевалке перед игрой и сказал: «В Канаде тысячи таких детей, как вы. И ещё тысячи по всему миру. Знаете, что говорит статистика? Статистика говорит, что только 0,01% из вас попадут в НХЛ». Я всегда помнил эту статистику и думал про себя: «Блин, если я даже не лучший игрок в своей команде… у меня нет шансов. Как меня вообще могут заметить?»

В том же сезоне случилось ещё кое-что, что перевернуло моё сознание. Мы играли с нашими соперниками, в какой-то важной игре, и у них в команде был монстр-форвард, который всегда нас размазывал по бортам. Во время игры этот парень бросился на моего брата и жёстко приложил его. Как бы мы ни издевались друг над другом дома, если ты хоть раз обидел моего брата, во мне словно загорался красный свет. Я буду драться с тобой.

Так что, когда мы выходили на площадку и каждый раз, когда тот парень касался шайбы, один из нас пытался его ударить. Он так разозлился, что получил штраф за удар клюшкой в конце своей смены, а мы получили право на игру в большинстве. В итоге мы забили победный гол, когда он был на скамейке штрафников, и я понял: «Ладно… если у меня есть 0,01% шансов попасть в НХЛ, это может быть одним из способов заставить людей обратить на меня внимание».

Иногда я совершал поступки, которые переступали черту, и расплачивался за них. В хоккейном мире много людей, которые любят говорить: «Победа — это всё. Это единственное, что имеет значение». Действительно ли они так считают? Как далеко они готовы зайти? Может быть, дело в моём росте или в том, где я родился, но я всегда считал, что ради победы нужно быть готовым на всё — буквально на всё. Даже если это означает, что тебя будут ненавидеть. Даже если это означает, что придётся носить с собой какой-то багаж из репутации. Если бы я играл по-другому, вы бы совершенно точно не узнали моего имени. Вам было бы наплевать на меня, чтобы ненавидеть, потому что меня бы не было в НХЛ», — цитирует Маршана The Player's Tribune.

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