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Михаил Бирюков назначен ассистентом генерального менеджера «Авангарда»

Михаил Бирюков назначен ассистентом генерального менеджера «Авангарда»
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Ассистентом генерального менеджера ХК «Авангард» назначен Михаил Бирюков. Как сообщает пресс-служба омского клуба, он будет курировать работу команд ВХЛ и МХЛ. Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал это назначение.

«Хотим поприветствовать Михаила Бирюкова в нашем клубе! Михаил — человек с хорошей хоккейной историей: чемпион мира, в прошлом отличный вратарь и хоккеист. Уже зарекомендовал себя с положительной стороны как тренер и функционер.

Он долгое время работал в клубах ВХЛ — и как спортивный директор, и как главный тренер. Более десяти лет участвовал в комплектовании команд, в том числе АКМ, которая в прошлом году играла в финале. Был спортивным директором ХК «Динамо» Санкт-Петербург — команда в этом сезоне выиграла бронзу и дошла до полуфинала.

Михаил хорошо знает рынок ВХЛ, ориентируется в молодёжной лиге и среди выпускников хоккейных школ и академий по всей стране. Мы уверены, что он поможет нашим командам стать сильнее», — цитирует Сопина пресс-служба омского клуба.

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