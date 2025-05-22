«Адмирал» подписал новый контракт с защитником Марио Грманом. Как сообщает пресс-служба владивостокского клуба, новый контракт с защитником рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Марио присоединился к «Адмиралу» в прошлом сезоне. За «моряков» словак провёл 56 матчей в регулярке и пять в плей-офф, отдал семь голевых передач и стал лидером по количеству силовых приёмов, при этом сохранил положительный показатель полезности «+3».

Напомним, «Адмирал» в прошедшем сезоне попал в плей-офф с восьмого места Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В первом раунде Кубка Гагарина дальневосточники уступили «Трактору» в шести матчах.