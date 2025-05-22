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«СКА-1946» — МХК «Спартак»: онлайн-трансляция матча плей-офф МХЛ начнётся в 19:45 мск

«СКА-1946» — МХК «Спартак»: онлайн-трансляция матча плей-офф МХЛ начнётся в 19:45 мск
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Сегодня, 22 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоится шестой матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025, в котором «СКА-1946» примет на своей площадке МХК «Спартак». Счёт в серии 3-2 в пользу красно-белых. Встреча начнётся в 19:45. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 6-й матч
22 мая 2025, четверг. 19:45 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Не начался
МХК Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в первых трёх играх сильнее были красно-белые (2:1, 5:3, 3:1), в четвёртой игре армейцы победили со счётом 4:3. Пятый матч остался за «СКА-1946» со счётом 2:1.

В полуфинале плей-офф МХЛ «СКА-1946» обыграл «Омских Ястребов» в серии из шести матчей, а «Спартак» оказался сильнее «Чайки» (4-2).

Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.

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