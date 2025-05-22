«СКА-1946» — МХК «Спартак»: онлайн-трансляция матча плей-офф МХЛ начнётся в 19:45 мск

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Сегодня, 22 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоится шестой матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025, в котором «СКА-1946» примет на своей площадке МХК «Спартак». Счёт в серии 3-2 в пользу красно-белых. Встреча начнётся в 19:45. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в первых трёх играх сильнее были красно-белые (2:1, 5:3, 3:1), в четвёртой игре армейцы победили со счётом 4:3. Пятый матч остался за «СКА-1946» со счётом 2:1.

В полуфинале плей-офф МХЛ «СКА-1946» обыграл «Омских Ястребов» в серии из шести матчей, а «Спартак» оказался сильнее «Чайки» (4-2).

Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.