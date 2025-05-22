«Сеня, мы с тобой!» «СКА-1946» поддержал игрока, получившего травму после толчка на борт

В «СКА-1946» поддержали нападающего Арсения Ильина, получившего травму в пятом матче финальной серии плей-офф МХЛ с МХК «Спартак». 17-летний нападающий был доставлен в реанимацию после толчка на борт в концовке матча. Ранее сообщалось, что Ильин получил ушиб почек.

Ильин не примет участия в шестом матче серии, который пройдёт сегодня, 22 мая, в Санкт-Петербурге. Команда вывесила его игровой свитер над скамейкой запасных.

«Сеня, мы с тобой!» — говорится в сообщении пресс-службы петерубргского клуба.

Фото: ХК «СКА-1946»

Напомним, текущий счёт в серии 3-2 в пользу МХК «Спартак». В первых трёх играх сильнее были красно-белые (2:1, 5:3, 3:1), в четвёртой игре армейцы победили со счётом 4:3. Пятый матч остался за «СКА-1946» со счётом 2:1.