«Сеня, мы с тобой!» «СКА-1946» поддержал игрока, получившего травму после толчка на борт
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В «СКА-1946» поддержали нападающего Арсения Ильина, получившего травму в пятом матче финальной серии плей-офф МХЛ с МХК «Спартак». 17-летний нападающий был доставлен в реанимацию после толчка на борт в концовке матча. Ранее сообщалось, что Ильин получил ушиб почек.
Ильин не примет участия в шестом матче серии, который пройдёт сегодня, 22 мая, в Санкт-Петербурге. Команда вывесила его игровой свитер над скамейкой запасных.
«Сеня, мы с тобой!» — говорится в сообщении пресс-службы петерубргского клуба.
Фото: ХК «СКА-1946»
Напомним, текущий счёт в серии 3-2 в пользу МХК «Спартак». В первых трёх играх сильнее были красно-белые (2:1, 5:3, 3:1), в четвёртой игре армейцы победили со счётом 4:3. Пятый матч остался за «СКА-1946» со счётом 2:1.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 6-й матч
22 мая 2025, четверг. 19:45 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Не начался
МХК Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
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П2
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