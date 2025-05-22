КХЛ определила лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина — 2025

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина — 2025 в четырёх номинациях. Примечательно, что все выбранные хоккеисты представляют «Локомотив», который стал обладателем Кубка Гагарина.

Лучшим вратарём признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший четыре победы в пяти матчах финала с коэффициентом надёжности 1,37 и процентом отражённых бросков 94,96%.

Лучшим защитником признан Андрей Сергеев («Локомотив»), набравший 5 (0+5) очков в пяти матчах с показателем полезности «+7».

Лучшим нападающим признан Георгий Иванов («Локомотив»), набравший 4 (1+3) очка в пяти матчах с показателем полезности «+1».

Лучшим новичком признан Егор Сурин («Локомотив»), набравший 1 (0+1) очко в пяти матчах.