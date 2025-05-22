МХК «Спартак» приземлился в Санкт-Петербурге, ранее команда не могла вылететь из Москвы

Хоккеисты и тренеры МХК «Спартак» приземлились в Санкт-Петербурге и будут готовы к шестому матчу финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги со «СКА-1946». Ранее клуб сообщал, что не может вылететь из Москвы по причине введения плана «Ковёр» в аэропортах столицы. Команда провела больше пяти часов в аэропорту в ожидании разрешения на вылет.

Права на видео принадлежат МХК «Спартак». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Шестая встреча серии пройдёт 22 мая в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:45 мск. Текущий счёт в серии 3-2 в пользу московского клуба, который в случае победы может стать обладателем Кубка Харламова.