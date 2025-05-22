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МХК «Спартак» приземлился в Санкт-Петербурге, ранее команда не могла вылететь из Москвы

МХК «Спартак» приземлился в Санкт-Петербурге, ранее команда не могла вылететь из Москвы
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Хоккеисты и тренеры МХК «Спартак» приземлились в Санкт-Петербурге и будут готовы к шестому матчу финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги со «СКА-1946». Ранее клуб сообщал, что не может вылететь из Москвы по причине введения плана «Ковёр» в аэропортах столицы. Команда провела больше пяти часов в аэропорту в ожидании разрешения на вылет.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 6-й матч
22 мая 2025, четверг. 19:45 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Не начался
МХК Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Права на видео принадлежат МХК «Спартак». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Шестая встреча серии пройдёт 22 мая в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:45 мск. Текущий счёт в серии 3-2 в пользу московского клуба, который в случае победы может стать обладателем Кубка Харламова.

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