Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Швеция — Чехия: онлайн-трансляция матча 1/4 ЧМ по хоккею — 2025 начнётся в 21:20 мск

Швеция — Чехия: онлайн-трансляция матча 1/4 ЧМ по хоккею — 2025 начнётся в 21:20 мск
Комментарии

Сегодня, 22 мая, в Дании и Швеции пройдёт очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. В 21:20 по московскому времени на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме, Швеция, состоится игра 1/4 финала между национальными командами Швеции и Чехии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2025 . 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 21:20 МСК
Швеция
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Группу А выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. Четвёртое место заняла сборная Дании. В 1/4 финала встретятся команды из разных групп. Первое место сыграет с четвёртым, а второе с третьим.

Календарь ЧМ-2025
Сетка плей-офф ЧМ-2025
Материалы по теме
Шведы вышли на чемпиона, Швейцарии повезло. Все четвертьфиналы ЧМ по хоккею
Шведы вышли на чемпиона, Швейцарии повезло. Все четвертьфиналы ЧМ по хоккею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android