Швеция — Чехия: онлайн-трансляция матча 1/4 ЧМ по хоккею — 2025 начнётся в 21:20 мск

Сегодня, 22 мая, в Дании и Швеции пройдёт очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. В 21:20 по московскому времени на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме, Швеция, состоится игра 1/4 финала между национальными командами Швеции и Чехии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Группу А выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. Четвёртое место заняла сборная Дании. В 1/4 финала встретятся команды из разных групп. Первое место сыграет с четвёртым, а второе с третьим.