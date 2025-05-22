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Плющев: «Локомотив» в этом году сильнейший, ни у кого не возникает вопросов о победе

Плющев: «Локомотив» в этом году сильнейший, ни у кого не возникает вопросов о победе
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил победу «Локомотива» в Кубке Гагарина. Ярославский клуб в финальной серии обыграл челябинский «Трактор» в пяти матчах и впервые в своей истории стал чемпионом КХЛ.

«В финале Кубка Гагарина была упорная борьба между двумя равными соперниками. На протяжении трёх лет у «Локомотива» были взлёты и падения, но нынешний состав решил доказать в этом году, что он является сильнейшим. И они это доказали, хотя всё могло качнуться в другую сторону — у «Трактора» была возможность, когда они получили численное преимущество. К сожалению, всегда чревато, если не реализуешь своё большинство. Думаю, никто не возражает и ни у кого не возникает вопросов по поводу победы «Локомотива» в Кубке Гагарина. Все довольны и рады поздравить ребят и Ярославль. Всё заслуженно», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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