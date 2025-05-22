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Бывший главный тренер ФК «Локомотив» Сёмин оценил победу «Локомотива» в Кубке Гагарина

Бывший главный тренер ФК «Локомотив» Сёмин оценил победу «Локомотива» в Кубке Гагарина
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Бывший главный тренер ФК «Локомотив» Юрий Сёмин оценил победу «Локомотива» в Кубке Гагарина. Ярославский клуб в финальной серии обыграл челябинский «Трактор» в пяти матчах и впервые в своей истории стал чемпионом КХЛ.

«Локомотив» блестяще провёл сезон! Конечно, я слежу за командой. А как за ними можно не следить? За хоккейным «Локомотивом» я всегда следил, когда ещё работал сам. Я хоккей люблю. Первое чемпионство в КХЛ, так быстро восстановиться после той трагедии. Они принесли такую радость людям, мы видели эту радость, слёзы.

В клубе работает замечательный человек, отец этого «Локомотива» — президент Юрий Яковлев. Вся структура клуба блестяще сработала — тренеры и все остальные в команде. «Локомотив» — это один из примеров, как нужно выстраивать команду», — цитирует Сёмина Legalbet.

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