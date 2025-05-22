Гернат рассказал, как «Локомотиву» удалось закрыть Шабанова в финале Кубка Гагарина

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат рассказал, как ярославскому клубу удалось закрыть лучшего бомбардира «Трактора» Максима Шабанова в финальной серии Кубка Гагарина. Форвард сумел забить гол и отдать передачу лишь в первом матче серии, который оказался единственным победным для «Трактора» (2:1).

«У Ярославля лучшая оборона в лиге. Наша система работает. Против нас даже лучшие нападающие ничего не могут сделать», – цитирует Герната Legalbet.

Шабанов стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ, он забросил 10 шайб в 21 матче. Для «Локомотива» этот Кубок Гагарина стал первым в клубной истории, ярославцы стали восьмыми чемпионами в истории Континентальной хоккейной лиги.