Максим Сушинский высоко оценил игру Александра Радулова в «Локомотиве»

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высоко оценил игру нападающего Александра Радулова в «Локомотиве».

«Радулов в любой команде составляет большой процент от успеха. Но «Локомотив» славится не единоличными лидерами, а командной работой. Нет сомнений, что Радулов был лидером «Локомотива». Он успокаивал и заводил команду, когда она попадала в тяжёлые моменты. Такие, как он, необходимы для больших побед», — приводит слова Сушинского Metaratings.

Радулов был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Форвард пополнил состав ярославского клуба перед сезоном-2024/2025. Для Радулова этот Кубок Гагарина стал вторым в карьере.