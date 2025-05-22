«Трактор» не может вылететь из Ярославля из-за задержек рейсов в Москве

Хоккеисты и тренерский штаб челябинского «Трактора» не могут вылететь из Ярославля на фоне массовых задержек рейсов в аэропортах Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Трактора».

«Команда пока не может вылететь из Ярославля из-за запрета на полёты. Ждём разрешение более двух часов, команда находится в гостинице», — заявили в пресс-службе.

Напомним, 21 мая, в Ярославле прошёл пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» нанёс поражение челябинскому «Трактору» (2:1 ОТ), что помогло железнодорожникам выиграть серию (4-1) и стать обладателями Кубка Гагарина.