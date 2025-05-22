Канада — Дания: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ по хоккею — 2025 начнётся в 21:20

Сегодня, 22 мая, в Дании и Швеции пройдёт очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. В 21:20 мск на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге, Дания, состоится игра 1/4 финала между национальными командами Канады и Дании. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Группу А выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. Четвёртое место заняла сборная Дании. В 1/4 финала встретятся команды из разных групп. Первое место сыграет с четвёртым, а второе – с третьим.