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Агент Александра Радулова отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в СКА

Агент Александра Радулова отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в СКА
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Александра Радулова, отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в СКА.

«Только вчера завершился финал Кубка Гагарина, по итогам которого Радулов был удостоен звания MVP турнира. Давайте мы дадим Александру Валерьевичу пару дней отдохнуть, а потом вы всё узнаете. До 31 мая 2025 года у него действует контракт с «Локомотивом», а дальше мы будем разговаривать и принимать совместное решение», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

38-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам этого плей-офф Александр был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) баллов за результативность.

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