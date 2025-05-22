Журналист Sportsnet высказался об игре нападающего Александра Радулова

Журналист Sportsnet Эрик Энджелс на своей странице в социальной сети Х высказался об игре нападающего «Локомотива» Александра Радулова.

«Он остаётся одним из самых страстных игроков, которых я когда-либо встречал», — написал Энджелс и приложил видео, где Радулов празднует победу в Кубке Гагарина — 2025.

38-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам этого плей-офф Александр был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) баллов за результативность.

Ранее хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий Радулова, отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в СКА.