Олимпийский чемпион рассказал, в чём состоит феномен «вторых периодов» у «Локомотива»

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов рассказал, за счёт чего «Локомотив» обыграл «Трактор» в финальной серии Кубка Гагарина — 2025.

— За счёт чего «Локомотив» уверенно выиграл финальную серию?

— После первой игры команда перестроилась. Ушла от лишней осторожности, сыграла плотнее и агрессивнее. Использовала всю длину скамейки, кадровые проблемы соперника из-за травм. Также результат «Локомотива» базировался на фундаменте вторых периодов. За весь плей-офф Ярославль не проиграл ни одной второй трети.

— В чём здесь феномен?

— В своё время – ещё в начале 80-х — ЦСКА Виктора Тихонова первым перешёл на четыре пятёрки, и нам в «Динамо» было непросто сдерживать эту машину. У «Локомотива» похожий конвейер работает во вторых периодах. У команды отличная глубина состава, взаимодействие звеньев доведено до автоматизма, при игре короткими сменами, — цитирует Светлова Russia-Hockey.