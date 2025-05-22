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Олимпийский чемпион рассказал, в чём состоит феномен «вторых периодов» у «Локомотива»

Олимпийский чемпион рассказал, в чём состоит феномен «вторых периодов» у «Локомотива»
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов рассказал, за счёт чего «Локомотив» обыграл «Трактор» в финальной серии Кубка Гагарина — 2025.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

— За счёт чего «Локомотив» уверенно выиграл финальную серию?
— После первой игры команда перестроилась. Ушла от лишней осторожности, сыграла плотнее и агрессивнее. Использовала всю длину скамейки, кадровые проблемы соперника из-за травм. Также результат «Локомотива» базировался на фундаменте вторых периодов. За весь плей-офф Ярославль не проиграл ни одной второй трети.

— В чём здесь феномен?
— В своё время – ещё в начале 80-х — ЦСКА Виктора Тихонова первым перешёл на четыре пятёрки, и нам в «Динамо» было непросто сдерживать эту машину. У «Локомотива» похожий конвейер работает во вторых периодах. У команды отличная глубина состава, взаимодействие звеньев доведено до автоматизма, при игре короткими сменами, — цитирует Светлова Russia-Hockey.

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