«Матч легенд мог бы стать быстрым решением». Фетисов — об игре хоккеистов КХЛ и НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал возможный матч между КХЛ и НХЛ. Ранее президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп одобрили идею проведения матча между хоккеистами Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги.

«Формат здесь не важен, это должен быть матч мира, дружбы, единения и надежды на будущее нашей планеты. Мы по-другому сегодня характеризовать ситуацию не имеем права: любой неверный шаг может привести к катастрофе.

Поэтому хоккейная дипломатия может стать серьёзным инструментом единения людей. Тем более хоккей — это брутальная, мужская игра, война в каждом игровом отрезке. Наш президент это чётко уловил и отдал пас Трампу. И тот принял его пас, и если уже обращаться к американским хоккеистам, то от их решения зависит будущее детей и внуков.

У нас есть 36-летняя история взаимоотношений американских команд НХЛ, хоккеистов с российскими игроками, общие имена на Кубке Стэнли, болельщики, фан-клубы. Формат такого матча тут не так важен. У НХЛ свой тяжёлый календарь, там профсоюз, и именно матч легенд мог бы стать таким быстрым решением, мостом. Это игроки мирового уровня, которые собирают стадионы, и у нас со всеми дружеские отношения. Мне кажется, что это наиболее быстрый путь того, чтобы воплотить идею президентов обеих стран. Хотя я надеюсь и верю, что НХЛ примет решение, чтобы российские и американские хоккеисты сыграли хотя бы один матч», — цитирует Фетисова ТАСС.