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В матче ЧМ Швейцария — Австрия команды играют во время проблем с освещением на арене

В матче ЧМ Швейцария — Австрия команды играют во время проблем с освещением на арене
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В эти минуты в Дании и Швеции проходит очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Идёт игра 1/4 финала между национальными командами Швейцарии и Австрии. Идёт первый период, счёт не открыт — 0:0.

ЧМ-2025 . 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 17:20 МСК
Швейцария
2-й период
5 : 0
Австрия
1:0 Берчи (Глаузер, Дженони) – 06:38     2:0 Майер (Фиала, Мой) – 11:03 (pp)     3:0 Егер (Нидеррайтер, Кнак) – 14:17     4:0 Фиала (Нидеррайтер, Кукан) – 23:32 (pp)     5:0    

В начале первого периода на арене «Йюске Банк Боксен» в Хернинге, Дания, начались проблемы со светом, которые привели к длительной паузе во встрече. В итоге команды продолжили играть, но за воротами сборной Австрии намного темнее, чем на остальной площадке.

Фото: Кадр из трансляции канала «Матч! Игра».

Напомним, группу А выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. Четвёртое место заняла сборная Дании. В 1/4 финала встретятся команды из разных групп. Первое место сыграет с четвёртым, а второе – с третьим.

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