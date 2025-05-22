В матче ЧМ Швейцария — Австрия команды играют во время проблем с освещением на арене

В эти минуты в Дании и Швеции проходит очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Идёт игра 1/4 финала между национальными командами Швейцарии и Австрии. Идёт первый период, счёт не открыт — 0:0.

В начале первого периода на арене «Йюске Банк Боксен» в Хернинге, Дания, начались проблемы со светом, которые привели к длительной паузе во встрече. В итоге команды продолжили играть, но за воротами сборной Австрии намного темнее, чем на остальной площадке.

Фото: Кадр из трансляции канала «Матч! Игра».

Напомним, группу А выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. Четвёртое место заняла сборная Дании. В 1/4 финала встретятся команды из разных групп. Первое место сыграет с четвёртым, а второе – с третьим.