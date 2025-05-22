Рыбин: Никитин пригласил Радулова, хотя в последнее время тренеры боятся игроков «за 30»

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин оценил влияние нападающего Александра Радулова на успех «Локомотива» в Кубке Гагарина — 2025.

«Радулов стал последним винтиком в системе «Локомотива». Он в нужное время оказался у нужного тренера. Никитин не побоялся возраста Радулова и пригласил его в команду. Хотя в последнее время все тренеры боятся игроков «за 30» как чумы. Радулов – образец для всех молодых хоккеистов в нашей стране.

Молодым игрокам надо учиться у Радулова драться, кусаться и добывать кубки. И не винить ни в чём тренеров. Саше 38 лет, а он так играет! Своим трудом и характером он сделал себя и поднял себе зарплату по следующему контракту минимум на треть», – цитирует Рыбин Metaratings.