Инсайдер НХЛ назвал имя нового главного тренера «Чикаго»

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн на своей странице в социальной сети Х заявил, что новым главным тренером «Чикаго Блэкхоукс» станет Джефф Блэшилл.

«Чикаго Блэкхоукс» наняли Джеффа Блэшилла в качестве нового главного тренера, как и предполагалось на прошлой неделе. Официальное заявление последует сегодня», — написал Лебрюн.

Блэшилл был главным тренером сборной США на чемпионатах мира 2017, 2018 и 2019 годов. В 2018 году с национальной командой США завоевал бронзовые медали мирового первенства.

В НХЛ специалист семь сезонов возглавлял «Детройт Ред Уингз», с которым лишь раз вышел в плей-офф.

В минувшем сезоне главным тренером «Чикаго» был Люк Ричардсон, а позже исполнял обязанности Андерс Сёренсен. Команда заняла 15-е место в таблице Запада.