Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ назвал имя нового главного тренера «Чикаго»

Инсайдер НХЛ назвал имя нового главного тренера «Чикаго»
Комментарии

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн на своей странице в социальной сети Х заявил, что новым главным тренером «Чикаго Блэкхоукс» станет Джефф Блэшилл.

«Чикаго Блэкхоукс» наняли Джеффа Блэшилла в качестве нового главного тренера, как и предполагалось на прошлой неделе. Официальное заявление последует сегодня», — написал Лебрюн.

Блэшилл был главным тренером сборной США на чемпионатах мира 2017, 2018 и 2019 годов. В 2018 году с национальной командой США завоевал бронзовые медали мирового первенства.

В НХЛ специалист семь сезонов возглавлял «Детройт Ред Уингз», с которым лишь раз вышел в плей-офф.

В минувшем сезоне главным тренером «Чикаго» был Люк Ричардсон, а позже исполнял обязанности Андерс Сёренсен. Команда заняла 15-е место в таблице Запада.

Материалы по теме
Дэвид Карл снял свою кандидатуру с рассмотрения на пост главного тренера «Чикаго»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android