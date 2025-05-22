Трёхкратный чемпион мира: пример Гру говорит о том, что КХЛ нужны иностранные тренеры

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о работе Бенуа Гру на посту главного тренера «Трактора».

«Бенуа Гру – молодец, создал отличную команду с интересной игрой. Никто не думал, что «Трактор» доберётся так далеко. Большую работу проделал и Алексей Волков на посту генерального менеджера. Пример Гру говорит о том, что КХЛ однозначно нужны и иностранные тренеры тоже», — приводит слова Терещенко «ВсеПроСпорт».

Напомним, Бенуа Гру вывел «Трактор» в финал Кубка Гагарина в свой первый год работы в клубе. В финальной серии плей-офф КХЛ челябинская команда проиграла «Локомотиву» со счётом 1-4.