Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Буцаев — о «Локомотиве»: выиграть Кубок Гагарина со скучным хоккеем не получится

Буцаев — о «Локомотиве»: выиграть Кубок Гагарина со скучным хоккеем не получится
Комментарии

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев высказался о стиле игры «Локомотива» под руководством Игоря Никитина.

«Он не прагматичный и скучный, он системный. У каждого тренера есть система. Это система Никитина, которую он прививал, и работая в ЦСКА, и работая в «Локомотиве». Эта система отработана годами, поэтому здесь каждый игрок – тот винтик пазла, который складывается, который приносит в копилку общего результата то, что от него требуется. Поэтому говорить, что хоккей «Локомотива» скучный, наверное, неправильно. «Локомотив» забил достаточно голов. Выиграть Кубок Гагарина со скучным хоккеем не получится», — приводит слова Буцаева «Советский спорт».

Материалы по теме
За всю боль. После уникального чемпионства «Локомотива» Ярославль вздохнёт полной грудью
За всю боль. После уникального чемпионства «Локомотива» Ярославль вздохнёт полной грудью
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android