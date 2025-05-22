Буцаев — о «Локомотиве»: выиграть Кубок Гагарина со скучным хоккеем не получится

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев высказался о стиле игры «Локомотива» под руководством Игоря Никитина.

«Он не прагматичный и скучный, он системный. У каждого тренера есть система. Это система Никитина, которую он прививал, и работая в ЦСКА, и работая в «Локомотиве». Эта система отработана годами, поэтому здесь каждый игрок – тот винтик пазла, который складывается, который приносит в копилку общего результата то, что от него требуется. Поэтому говорить, что хоккей «Локомотива» скучный, наверное, неправильно. «Локомотив» забил достаточно голов. Выиграть Кубок Гагарина со скучным хоккеем не получится», — приводит слова Буцаева «Советский спорт».