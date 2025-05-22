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США — Финляндия, результат матча 22 мая 2025, счет 5:2, 1/2 финала ЧМ по хоккею 2025

Дубль Гарланда помог сборной США обыграть команду Финляндии и выйти в полуфинал ЧМ-2025
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Сегодня, 22 мая, в Дании и Швеции проходит очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. На стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме, Швеция, завершилась игра 1/4 финала между национальными командами США и Финляндии. Победу во встрече одержала сборная США со счётом 5:2.

ЧМ-2025 . 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 17:20 МСК
США
Окончен
5 : 2
Финляндия
1:0 Гарланд (Кули, Веренски) – 04:50 (pp)     1:1 Толванен (Ламмикко, Терявяйнен) – 12:58 (pp)     1:2 Пуйстола (Терявяйнен, Лехтонен) – 27:46 (pp)     2:2 Буйум (Бенирс, Веренски) – 34:53     3:2 Гарланд (Томпсон, Кули) – 36:04 (pp)     4:2 Пинто (Смит, Готье) – 45:52     5:2 Келлер (Пинто) – 57:15    

На пятой минуте первого периода Конор Гарланд с передач Логана Кули и Зака Веренски открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Ээли Толванен с передач Юхо Ламмикко и Теуво Терявяйнена восстановил равенство в счёте.

На восьмой минуте второго периода Патрик Пуйстола с передач Теуво Терявяйнена и Микко Лехтонена вывел команду Финляндии вперёд. На 15-й минуте периода Зив Буйум с передач Мэтти Бенирса и Зака Веренски сделал счёт 2:2. На 17-й минуте периода Конор Гарланд с передач Тейджа Томпсона и Логана Кули вновь вывел сборную США вперёд.

На шестой минуте третьего периода Шейн Пинто с передач Уилла Смита и Каттера Готье сделал счёт 4:2. В конце игры Клейтон Келлер установил окончательный счёт во встрече.

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