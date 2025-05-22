Дубль Гарланда помог сборной США обыграть команду Финляндии и выйти в полуфинал ЧМ-2025

Сегодня, 22 мая, в Дании и Швеции проходит очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. На стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме, Швеция, завершилась игра 1/4 финала между национальными командами США и Финляндии. Победу во встрече одержала сборная США со счётом 5:2.
На пятой минуте первого периода Конор Гарланд с передач Логана Кули и Зака Веренски открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Ээли Толванен с передач Юхо Ламмикко и Теуво Терявяйнена восстановил равенство в счёте.
На восьмой минуте второго периода Патрик Пуйстола с передач Теуво Терявяйнена и Микко Лехтонена вывел команду Финляндии вперёд. На 15-й минуте периода Зив Буйум с передач Мэтти Бенирса и Зака Веренски сделал счёт 2:2. На 17-й минуте периода Конор Гарланд с передач Тейджа Томпсона и Логана Кули вновь вывел сборную США вперёд.
На шестой минуте третьего периода Шейн Пинто с передач Уилла Смита и Каттера Готье сделал счёт 4:2. В конце игры Клейтон Келлер установил окончательный счёт во встрече.
- 22 мая 2025
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