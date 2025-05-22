«Северсталь» продлила контракт с защитником Владимиром Грудининым. Новый срок соглашения составляет два года – до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

Для защитника сезон-2025/2026 – третий в Череповце. В общей сложности за «Северсталь» Владимир провёл 123 матча, в которых набрал 25 (5+20) результативных баллов. Всего в КХЛ на счёту игрока обороны 165 игр и 28 (6+22) очков.

Напомним, «Северсталь» завершила текущий сезон поражением в первом раунде плей-офф от «Спартака» в серии из пяти матчей (1-4).

Ранее стало известно, что «Северсталь» продлила контракт с защитником Янни Калдисом до конца сезона-2026/2027.