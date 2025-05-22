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«Чикаго» объявил о назначении Джеффа Блэшилла на пост главного тренера

«Чикаго» объявил о назначении Джеффа Блэшилла на пост главного тренера
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«Чикаго Блэкхоукс» объявил о назначении Джеффа Блэшилла на пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Джефф невероятно умный и талантливый тренер, который может похвастаться более чем 25-летним опытом тренерской работы в лигах развития, НХЛ и на мировой арене. Он преуспел в развитии молодых игроков, показав, что может вынести это в общий успех команды, видение и философию, которые мы разделяем относительно того, где находимся сегодня и какой мы видим нашу команду в будущем», — заявил генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон.

В НХЛ специалист семь сезонов возглавлял «Детройт Ред Уингз», с которым лишь раз вышел в плей-офф.

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