Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушинский: не знаю, как Радулов будет взаимодействовать с Ротенбергом, если попадёт в СКА

Сушинский: не знаю, как Радулов будет взаимодействовать с Ротенбергом, если попадёт в СКА
Комментарии

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего «Локомотива» Александра Радулова в санкт-петербургский СКА.

«Не знаю, как Радулов будет взаимодействовать с Ротенбергом, если попадёт в СКА. Не знаю, что их ждёт. Об этом можно будет сказать только в конце сезона. Все думали, что Кузнецов поможет СКА, но у него этого не получилось. Как сложится история с Радуловым, тоже неясно», — приводит слова Сушинского LiveResult.

38-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам этого плей-офф Александр был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) баллов за результативность.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Александра Радулова отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android