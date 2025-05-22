Сушинский: не знаю, как Радулов будет взаимодействовать с Ротенбергом, если попадёт в СКА

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего «Локомотива» Александра Радулова в санкт-петербургский СКА.

«Не знаю, как Радулов будет взаимодействовать с Ротенбергом, если попадёт в СКА. Не знаю, что их ждёт. Об этом можно будет сказать только в конце сезона. Все думали, что Кузнецов поможет СКА, но у него этого не получилось. Как сложится история с Радуловым, тоже неясно», — приводит слова Сушинского LiveResult.

38-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам этого плей-офф Александр был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) баллов за результативность.