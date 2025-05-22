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Сурин опубликовал совместное фото с Радуловым и Кубком Гагарина

Сурин опубликовал совместное фото с Радуловым и Кубком Гагарина
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Нападающий «Локомотива» Егор Сурин в своём телеграм-канале опубликовал совместное фото с форвардом Александром Радуловым и Кубком Гагарина. Хоккеисты совместно празднуют победу в прошедшем розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, Егор Сурин в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 провёл 19 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал две результативные передачи.

38-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам этого плей-офф Александр был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) баллов за результативность.

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