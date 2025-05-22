«Виноваты обе стороны». Михайлов — об уходе Просветова из ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал уход вратаря Ивана Просветова из ЦСКА.

«Если молодой человек не нашёл себя в команде, то что тут сделаешь. В таких ситуациях виноваты обе стороны — и сам игрок, и тренерский штаб. Ну, ушёл и ушёл, не вижу никакого смысла заострять на этом внимание», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

26-летний Просветов пополнил состав ЦСКА перед сезоном-2024/2025. Голкипер принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата, в которых одержал 20 побед с 92% отражённых бросков. В плей-офф на счету вратаря две победы в пяти встречах серии с минским «Динамо», в которых Просветов пропустил 12 шайб, с 91,8% отражённых бросков.