Маккиннон: Селебрини намного лучше меня в 18 лет в плане психологии

Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался об игре нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини. Отметим, хоккеисты совместно выступают за сборную Канады на чемпионате мира.

«У меня нет для него советов. Селебрини — профессионал, который намного лучше меня в 18 лет в плане психологии. Его отец дал ему много знаний, поставил его в отличное положение. Очевидно, его прекрасно воспитали. Маклин — отличный парень, который доминирует. Он выделяется среди многих игроков старшего возраста», — приводит слова Маккиннона официальный сайт НХЛ.

Селебрини на чемпионате мира провёл семь матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков.