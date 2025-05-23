Бирюков: большое спасибо Кудашову за то, что у «Динамо» получился такой сезон

Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Динамо» Михаил Бирюков высказался об итогах сезона для бело-голубых.

— Сильное выступление в регулярном чемпионате и полуфинал плей-офф – бронзовая медаль. Есть удовлетворение от результата сезона?

— Мы разговаривали с руководством уже на эту тему. Могу точно сказать, что нашей работой довольны, это видно и по общению с болельщиками. Я и сам получил удовлетворение от этого непростого и длинного сезона, особенно если учитывать, что тренерский штаб и команду мы практически с нуля собирали. Это более чем достойный результат, не всегда бывает, что команда с первого сезона выстреливает.

Конечно, мы как профессиональные спортсмены понимаем, что буквально очка не хватило, чтобы стать победителями регулярного чемпионата, в плей-офф не хватило одного небольшого шага, чтобы замахнуться на золото. Содержание игры, работа всех структур клуба, начиная от администрации, офиса, тренерского состава, медицинского штаба, вызывает уважение за наш коллектив.

— В начале сезона, когда вы шли на первом месте, возникли большие проблемы у московского «Динамо» — они стали вызывать у вас Ярославлева, Чернова, Буруянова. Какое вы чувство испытывали в тот момент – расстройство, что вашу команду ослабляют, или своего рода радость, что ваши игроки понадобились для главной команды?

— В глубине души, наверное, каждый из нас расстраивался, потому что в один момент, как вы правильно заметили, и Евгений Ярославлев уехал туда, и Артём Чернов, и Никита Буруянов. У нас две основные тройки на тот момент распались, которые делали результат. Но мы работаем в системе большого клуба, где приоритет отдаётся первой команде. За того же Артёма Чернова очень рады, парень семь лет отыграл в команде ВХЛ – и получил свой шанс.

Мы искренне переживали, смотрели все игры, всегда были на связи с ребятами. Гордимся тем, что они стали, быть может, не ключевыми, но основными фигурами для первой команды на разных этапах регулярного чемпионата. Это показатель работы системы всего клуба. Многие отмечали, что такой коммуникации в «Динамо» не было давно. Большое спасибо и Кудашову Алексею Николаевичу за то, что у нас получился такой профессиональный и творчески удачный сезон, — сказал Бирюков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.