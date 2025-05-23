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Бирюков – о 0:5 в седьмой игре полуфинала ВХЛ: убеждён, что Ярославлев и должен был играть

Бирюков – о 0:5 в седьмой игре полуфинала ВХЛ: убеждён, что Ярославлев и должен был играть
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Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Динамо» Михаил Бирюков высказался о решающем матче серии плей-офф ВХЛ с «Торпедо-Горький» (0:5, 3-4).

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 5
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
0:1 Мисников (Опалев, Кирсанов) – 03:34 (5x5)     0:2 Орлович-Грудков (Артамонов, Опалев) – 13:32 (5x4)     0:3 Чесноков (Омелюсик) – 29:30 (5x5)     0:4 Виноградов – 58:35 (en)     0:5 Уткин – 59:01 (5x5)    

— Из московского «Динамо» к вам на последние два матча серии приехали Егор Римашевский, Артём Кудашов и Максим Моторыгин, который в итоге не вышел даже на седьмой матч, хотя та игра не задалась с самого начала, в том числе персонально для Ярославлева. Не было ли мысли поставить Максима?
— Мы в контакте с тренерским штабом, в обсуждении. Определились ещё по ходу регулярного чемпионата, что Евгений наш основной вратарь, и это не обсуждается. Он сам забрал свое место. Если бы мы вышли в финал, Максим бы точно сыграл не одну игру. Евгений получил колоссальную нагрузку в этом плей-офф, но посчитали, что Женя заслужил эти игры. Евгений первый раз в карьере так далеко прошел в плей-офф, и команда ему доверяла. Всё-таки Макс приехал к нам в этом сезоне в первый раз, каждому нужно какое-то время на адаптацию. Евгений просто не давал поводов, чтобы его заменить и дать паузу. Убеждён, что он и должен был играть, — сказал Бирюков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Бирюковым читайте на «Чемпионате»:
«Буше сказал, что «Авангард» — один из лучших клубов на континенте». Интервью с Бирюковым
Эксклюзив
«Буше сказал, что «Авангард» — один из лучших клубов на континенте». Интервью с Бирюковым
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