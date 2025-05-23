Бирюков – о 0:5 в седьмой игре полуфинала ВХЛ: убеждён, что Ярославлев и должен был играть

Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Динамо» Михаил Бирюков высказался о решающем матче серии плей-офф ВХЛ с «Торпедо-Горький» (0:5, 3-4).

— Из московского «Динамо» к вам на последние два матча серии приехали Егор Римашевский, Артём Кудашов и Максим Моторыгин, который в итоге не вышел даже на седьмой матч, хотя та игра не задалась с самого начала, в том числе персонально для Ярославлева. Не было ли мысли поставить Максима?

— Мы в контакте с тренерским штабом, в обсуждении. Определились ещё по ходу регулярного чемпионата, что Евгений наш основной вратарь, и это не обсуждается. Он сам забрал свое место. Если бы мы вышли в финал, Максим бы точно сыграл не одну игру. Евгений получил колоссальную нагрузку в этом плей-офф, но посчитали, что Женя заслужил эти игры. Евгений первый раз в карьере так далеко прошел в плей-офф, и команда ему доверяла. Всё-таки Макс приехал к нам в этом сезоне в первый раз, каждому нужно какое-то время на адаптацию. Евгений просто не давал поводов, чтобы его заменить и дать паузу. Убеждён, что он и должен был играть, — сказал Бирюков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.