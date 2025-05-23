Бирюков: «Динамо» — это клуб, которому всегда уделяется повышенное внимание

Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Динамо» Михаил Бирюков высказался о слухах, что главный тренер бело-голубых Игорь Гришин якобы мог покинуть клуб.

— При этом в ходе сезона то и дело в прессе появлялись слухи, что Гришин подходил к вам и просил отпустить его с действующего контракта в случае предложения из клуба КХЛ. Что это были за разговоры?

— Возникали разные ситуации, которые мы обсуждали внутри клуба и на собрании с ребятами. Мы понимали, откуда это берётся. Не думаю, что это как-то негативно отразилось на результатах команды. Мы получили высокую оценку нашей работы от руководства и от болельщиков. Работали в спокойном режиме, потому что подобные разговоры – часть нашей работы. «Динамо» – это большой клуб, которому уделяется всегда повышенное внимание. Спокойно реагировали на эти слухи, не придавая им большого внимания, — сказал Бирюков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.