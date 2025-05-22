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В матче финала МХЛ между «СКА-1946» и «Спартаком» произошла массовая драка

В матче финала МХЛ между «СКА-1946» и «Спартаком» произошла массовая драка
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Сегодня, 22 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит шестой матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025, в котором «СКА-1946» принимает на своей площадке МХК «Спартак». Идёт третий период, счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 6-й матч
22 мая 2025, четверг. 19:45 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
3-й период
5 : 1
МХК Спартак
Москва
1:0 Короткий (Поляков, Выдренков) – 10:09 (5x5)     2:0 Суздорф (Кол, Короткий) – 17:56 (5x5)     3:0 Капчук (Билинчук, Нугманов) – 33:57 (5x5)     4:0 Выдренков (Короткий, Филиппов) – 46:37 (5x4)     4:1 Гаврилов (Овчинников, Варюшкин) – 47:22 (5x4)    

На старте третьей двадцатиминутки на площадке произошла массовая драка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале МХЛ.

По итогам эпизода у «Спартака» удаления получили: Владислав Ухмылов (малый штраф за грубость), Савелий Рыбенок (двойной малый штраф за грубость) и Никита Ракчеев (двойной малый штраф за грубость и малый штраф за оскорбление судей). В составе «СКА-1946» удаления получили: Матвей Короткий, Иван Ремезовский и Матвей Поляков (все — двойной малый штраф за грубость).

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