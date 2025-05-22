В матче финала МХЛ между «СКА-1946» и «Спартаком» произошла массовая драка

Сегодня, 22 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит шестой матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025, в котором «СКА-1946» принимает на своей площадке МХК «Спартак». Идёт третий период, счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На старте третьей двадцатиминутки на площадке произошла массовая драка.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале МХЛ.
По итогам эпизода у «Спартака» удаления получили: Владислав Ухмылов (малый штраф за грубость), Савелий Рыбенок (двойной малый штраф за грубость) и Никита Ракчеев (двойной малый штраф за грубость и малый штраф за оскорбление судей). В составе «СКА-1946» удаления получили: Матвей Короткий, Иван Ремезовский и Матвей Поляков (все — двойной малый штраф за грубость).
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