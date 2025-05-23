В «Авангарде» объяснили решение назначить канадского тренера в свой фарм-клуб в ВХЛ

Ассистент генерального менеджера «Авангарда» Михаил Бирюков оценил назначение канадского специалиста Луи Робитайла на пост главного тренера «Омских Крыльев».

— «Авангард» взорвал информационное пространство в ВХЛ, пригласив в лигу иностранного тренера. Как возник вариант с назначением канадца Луи Робитайла на пост главного тренера «Омских Крыльев»?

— Мы занимаем одинаковую позицию с нашим высшим руководством. Хотелось бы создать единую систему, чтобы работала вертикаль, а требования к ребятам были плюс-минус одинаковыми. Чтобы у нас не было ситуации, при которой в ВХЛ просят одно, а при переходе в КХЛ получалось всё совершенно иначе. Мы понимаем, что после МХЛ все ребята не могут сразу попасть в КХЛ. Для этого и функционирует команда ВХЛ, чтобы все игроки как можно быстрее принимали нашу систему.

Луи работал с Ги Буше, они одинаково видят хоккей, у них много общего. Поэтому те стандарты, которые будут в КХЛ, они будут и в ВХЛ. Буше подписал долгосрочный контракт с «Авангардом», поэтому вместе с руководством мы посчитали, что и в ВХЛ будет эффективно назначить канадского тренера для более быстрой адаптации молодых ребят к первой команде. Это основная задача и цель нашего решения, — сказал Бирюков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.