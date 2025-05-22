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«СКА-1946» дома обыграл МХК «Спартак» и сравнял счёт в финальной серии МХЛ

«СКА-1946» дома обыграл МХК «Спартак» и сравнял счёт в финальной серии МХЛ
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоялся шестой матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. Местный «СКА-1946» принимал МХК «Спартак». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева, сравняв счёт в финальной серии МХЛ — 3-3.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 6-й матч
22 мая 2025, четверг. 19:45 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
МХК Спартак
Москва
1:0 Короткий (Поляков, Выдренков) – 10:09 (5x5)     2:0 Суздорф (Кол, Короткий) – 17:56 (5x5)     3:0 Капчук (Билинчук, Нугманов) – 33:57 (5x5)     4:0 Выдренков (Короткий, Филиппов) – 46:37 (5x4)     4:1 Гаврилов (Овчинников, Варюшкин) – 47:22 (5x4)     5:1 Нугманов (Кол, Лутфуллин) – 49:52 (5x5)     5:2 Гаврилов (Рябов) – 50:32 (5x4)    

На 11-й минуте первого периода Матвей Короткий с передач Матвея Полякова и Ивана Выдренкова открыл счёт во встрече. На 18-й минуте периода Герман Суздорф с передач Тимура Кола и Матвея Короткого удвоил преимущество хозяев.

На 14-й минуте второго периода Севастиан Капчук с передач Артёма Билинчука и Амира Нугманова сделал счёт 3:0.

На седьмой минуте третьего периода Иван Выдренков с передач Матвея Короткого и Александра Филиппова довёл счёт до крупного. Менее чем через минуту Иван Гаврилов с передач Георгия Овчинникова и Егора Варюшкина забил первый гол гостей в игре. В середине периода Амир Нугманов с передач Тимура Кола и Игната Лутфуллина сделал счёт 5:1. На 11-й минуте периода Иван Гаврилов с передачи Ивана Рябова забросил вторую шайбу «Спартака» во встрече.

Решающий седьмой матч в серии Кубка Харламова — 2025 состоится в Москве 24 мая.

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