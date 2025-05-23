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Михаил Бирюков назвал человека, по приглашению которого он сменил «Динамо» на «Авангард»

Михаил Бирюков назвал человека, по приглашению которого он сменил «Динамо» на «Авангард»
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Ассистент генерального менеджера «Авангарда» Михаил Бирюков рассказал о своём назначении в омский клуб.

— Со следующего сезона вы начинаете работу в системе «Авангарда». Почему вы приняли решение перейти в омский клуб и можете ли уже рассказать о своей сфере ответственности в новой для себя организации?
— Получается так, что в «Динамо» я перешёл по приглашению Алексея Николаевича Сопина, которого знаю очень давно – ещё с тех времён, когда мы оба являлись игроками молодёжных команд. Мы вместе играли, прошли определённый жизненный этап и досконально знаем друг друга, все плюсы и минусы. С большим уважением отношусь к этому человеку.

Когда в конце прошлого сезона он позвонил и пригласил поработать в одном клубе – я незамедлительно согласился. В принципе, сейчас произошла такая же ситуация, только уже из другого клуба. Для меня важно работать с человеком, которого знаю и уважаю. В «Динамо» много таких людей, но лично для меня Сопин стоит особняком. Буду ему где-то помогать по вопросам первой команды точно так же, как это происходило в «Динамо», но основной зоной моей ответственности станут команды ВХЛ и МХЛ, — сказал Бирюков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Бирюковым читайте на «Чемпионате»:
«Буше сказал, что «Авангард» — один из лучших клубов на континенте». Интервью с Бирюковым
Эксклюзив
«Буше сказал, что «Авангард» — один из лучших клубов на континенте». Интервью с Бирюковым
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