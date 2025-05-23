В «Авангарде» рассказали, что их новый канадский тренер уже начал учить русский язык

Ассистент генерального менеджера «Авангарда» Михаил Бирюков рассказал про адаптацию главного тренера «Омских Крыльев» Луи Робитайла в России.

— Чем Луи Робитайл интересовался в первую очередь, когда вы вышли на него с предложением перебраться в Россию?

— Ох (смеётся). Честно скажу, Луи интересовался всем. Он очень эмоционально воспринял предложение из России. Если для меня основным фактором стала фигура Сопина, то для Луи таким фактором стала фигура Буше. Он очень хотел ещё раз поработать с ним в одной системе. От Ги он узнал, что ВХЛ – это уже не юниорская лига, а большой шаг вперёд. Буше сказал ему, что это взрослая и профессиональная лига с высоким уровнем хоккея, а «Авангард» — один из лучших клубов на нашем континенте. Это однозначно.

В начале июня Луи прилетает в Россию вместе с женой. Для начала клуб организует ему знакомство с нашей столицей, после чего через два дня они прилетят непосредственно в Омск, чтобы посмотреть на академию и те объекты, где он будет работать дальше. Луи уже начал активно учить русский язык, хочет знать всё и сразу. После вылета санкт-петербургского «Динамо» из плей-офф последние несколько дней мы находимся на постоянной связи. Объясняю, что всё и сразу не обхватить, а нужно постепенно погружаться в процесс.

Он уже сразу обозначил, что возлагает большие надежды на меня и Сопина в плане решения селекционных вопросов. В целом схватывает всё на лету и воспринимает всё позитивно, считая переход в систему «Авангарда» новым жизненным и профессиональным вызовом, — сказал Бирюков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.