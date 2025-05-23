Бирюков: Робитайл и сам раньше работал в лигах, условия в которых не класса люкс

Ассистент генерального менеджера «Авангарда» Михаил Бирюков ответил на вопрос, готов ли главный тренер «Омских Крыльев» Луи Робитайл к работе в России.

— Вы давно работаете в ВХЛ и прекрасно знаете эту лигу. Вас не пугает, что вы привозите в Россию иностранного тренера для работы в столь специфической лиге, которой является ВХЛ? Сразу поясню вопрос: долгие переезды на автобусах, не самые престижные отели, в общем, не такой уровень комфорта, как в КХЛ. Есть ли уверенность, что Робитайл готов к работе в таких условиях?

— Для начала хотелось бы проговорить, что вы правильно отметили, что я давно работаю в ВХЛ. Уже восьмой год. И могу с уверенностью сказать, что за это время очень сильно выросли как уровень хоккея, так и инфраструктура клубов и городов. Да, вы правы, что логистика всё равно остаётся очень непростой, и от этого никуда не деться.

Мы несколько раз общались с ним на эту тему, прежде чем подписать контракт. Объяснили Луи все нюансы. В принципе, он и сам раньше работал в так называемых «автобусных» лигах, условия в которых не относятся к классу люкс. Его это не пугает. Человек любит хоккей и любит свою работу. Для него это новый вызов, которого он долго ждал. Он находится на позитиве, а с жизненно-бытовыми нюансами однозначно мы справимся единым коллективом, — сказал Бирюков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.