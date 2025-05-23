Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Авангарде» назвали условие, при выполнении которого можно говорить об успехе вертикали

В «Авангарде» назвали условие, при выполнении которого можно говорить об успехе вертикали
Аудио-версия:
Комментарии

Ассистент генерального менеджера «Авангарда» Михаил Бирюков назвал условие, при выполнении которого можно говорить об успехе вертикали клуба.

— Следующий вопрос касается как раз селекции – как планируете комплектовать команду? В ней должна быть собрана исключительно перспективная молодёжь под основу или возможно точечное привлечение опытных хоккеистов в рамках лимита?
— Мы понимаем, кто заходит в команду из числа молодых ребят, активно работая на рынке в данном направлении. При этом в рамках лимита у нас будет достаточное количество опытных игроков.

На хорошем примере санкт-петербургского «Динамо» мы видим, что нужно ставить задачи и идти к целям, формируя в ребятах умение доставать матчи и умение побеждать. Без качественных взрослых игроков это невозможно, поэтому активно работаем ещё и в этом направлении.

Это будет не молодая команда, но молодёжь в ней однозначно будет, потому что ребята у нас хорошие. Удалось посмотреть полуфинал плей-офф МХЛ со «СКА-1946». У них будут хорошие шансы, но я уже сказал ребятам, что каждому за своё место нужно будет бороться.

— Понятно, что «Авангард» под руководством Буше в следующем сезоне будет ставить перед собой самые максимальные задачи. В такой ситуации реально ли наигрывать молодёжь под главную команду и, в принципе, сколько нужно запустить в неё хоккеистов через год, чтобы можно было говорить, что ваша вертикаль сработала? Например, одного-двух будет ли достаточно?
— Вы знаете, с полной уверенностью могу сказать, что, если один-два человека зайдут в команду как основные игроки первых четырёх звеньев, это будет однозначным успехом. Если приводить в пример нынешний сезон и посмотреть на систему «Динамо», то в случае возникновения турбулентности в команде КХЛ тренерский штаб и руководство должны знать, что есть два-три человека, которых можно поднять наверх — и они отыграют отведённое им время на достойном уровне. Команда КХЛ должна отсюда получать подпитку в любое время сезона. Этого может быть достаточно, — сказал Бирюков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Бирюковым читайте на «Чемпионате»:
«Буше сказал, что «Авангард» — один из лучших клубов на континенте». Интервью с Бирюковым
Эксклюзив
«Буше сказал, что «Авангард» — один из лучших клубов на континенте». Интервью с Бирюковым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android