В «Авангарде» назвали условие, при выполнении которого можно говорить об успехе вертикали

Ассистент генерального менеджера «Авангарда» Михаил Бирюков назвал условие, при выполнении которого можно говорить об успехе вертикали клуба.

— Следующий вопрос касается как раз селекции – как планируете комплектовать команду? В ней должна быть собрана исключительно перспективная молодёжь под основу или возможно точечное привлечение опытных хоккеистов в рамках лимита?

— Мы понимаем, кто заходит в команду из числа молодых ребят, активно работая на рынке в данном направлении. При этом в рамках лимита у нас будет достаточное количество опытных игроков.

На хорошем примере санкт-петербургского «Динамо» мы видим, что нужно ставить задачи и идти к целям, формируя в ребятах умение доставать матчи и умение побеждать. Без качественных взрослых игроков это невозможно, поэтому активно работаем ещё и в этом направлении.

Это будет не молодая команда, но молодёжь в ней однозначно будет, потому что ребята у нас хорошие. Удалось посмотреть полуфинал плей-офф МХЛ со «СКА-1946». У них будут хорошие шансы, но я уже сказал ребятам, что каждому за своё место нужно будет бороться.

— Понятно, что «Авангард» под руководством Буше в следующем сезоне будет ставить перед собой самые максимальные задачи. В такой ситуации реально ли наигрывать молодёжь под главную команду и, в принципе, сколько нужно запустить в неё хоккеистов через год, чтобы можно было говорить, что ваша вертикаль сработала? Например, одного-двух будет ли достаточно?

— Вы знаете, с полной уверенностью могу сказать, что, если один-два человека зайдут в команду как основные игроки первых четырёх звеньев, это будет однозначным успехом. Если приводить в пример нынешний сезон и посмотреть на систему «Динамо», то в случае возникновения турбулентности в команде КХЛ тренерский штаб и руководство должны знать, что есть два-три человека, которых можно поднять наверх — и они отыграют отведённое им время на достойном уровне. Команда КХЛ должна отсюда получать подпитку в любое время сезона. Этого может быть достаточно, — сказал Бирюков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.