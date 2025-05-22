«СКА-1946» стал первой командой в истории МХЛ, кто отыгрался со счёта 0-3 в серии плей-офф

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоялся шестой матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. Местный «СКА-1946» принимал МХК «Спартак». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева, сравняв счёт в финальной серии МХЛ — 3-3.

Клуб с берегов Невы спасся со счёта 0-3 в серии. Как сообщает пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги, «СКА-1946» стал первой командой в истории МХЛ, кто отыгрался со счёта 0-3 в серии розыгрыша Кубка Харламова.

Напомним, решающий седьмой матч в серии Кубка Харламова — 2025 состоится в Москве 24 мая. Отметим, что встреча пройдёт на стадионе «Мегаспорт».