«СКА-1946» стал первой командой в истории МХЛ, кто отыгрался со счёта 0-3 в серии плей-офф
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоялся шестой матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. Местный «СКА-1946» принимал МХК «Спартак». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева, сравняв счёт в финальной серии МХЛ — 3-3.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 6-й матч
22 мая 2025, четверг. 19:45 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
МХК Спартак
Москва
1:0 Короткий (Поляков, Выдренков) – 10:09 (5x5) 2:0 Суздорф (Кол, Короткий) – 17:56 (5x5) 3:0 Капчук (Билинчук, Нугманов) – 33:57 (5x5) 4:0 Выдренков (Короткий, Филиппов) – 46:37 (5x4) 4:1 Гаврилов (Овчинников, Варюшкин) – 47:22 (5x4) 5:1 Нугманов (Кол, Лутфуллин) – 49:52 (5x5) 5:2 Гаврилов (Рябов) – 50:32 (5x4)
Клуб с берегов Невы спасся со счёта 0-3 в серии. Как сообщает пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги, «СКА-1946» стал первой командой в истории МХЛ, кто отыгрался со счёта 0-3 в серии розыгрыша Кубка Харламова.
Напомним, решающий седьмой матч в серии Кубка Харламова — 2025 состоится в Москве 24 мая. Отметим, что встреча пройдёт на стадионе «Мегаспорт».
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