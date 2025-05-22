Экс-нападающий СКА: Бенуа Гру — тренерское открытие сезона

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин высоко оценил работу главного тренера «Трактора» Бенуа Гру в сезоне-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги.

«Бенуа Гру – тренерское открытие сезона. Он молодец, может получить звание лучшего тренера в этом сезоне. Либо он станет лучшим тренером сезона, либо [Игорь] Никитин. Перед стартом чемпионата я думал, что успехи Гру будут меньше, но в итоге всё получилось по-другому», – приводит слова Рыбина Metaratings.

Напомним, Бенуа Гру вывел «Трактор» в финал Кубка Гагарина в свой первый год работы в клубе. В финальной серии плей-офф КХЛ челябинская команда проиграла «Локомотиву» со счётом 1-4.