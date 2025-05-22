Результат матча финальной серии плей-офф МХЛ на 22 мая 2025 года

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоялся шестой матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. Местный «СКА-1946» принимал МХК «Спартак». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева, сравняв счёт в финальной серии МХЛ — 3-3.

«СКА-1946» в серии 1/2 финала плей-офф МХЛ был сильнее «Чайки» (4-2), «Спартак» победил «Омских Ястребов» со счётом 4-2.

Отметим, что «СКА-1946» стал первой командой в истории МХЛ, которая отыгралась со счёта 0-3 в серии розыгрыша Кубка Харламова.

Напомним, решающий седьмой матч в серии Кубка Харламова — 2025 состоится в Москве 24 мая. Отметим, что встреча пройдёт на стадионе «Мегаспорт».